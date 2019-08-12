Российские пенсионеры стали неохотно платить по кредитам

Каждый пятый пожилой россиянин не смог вовремя отдать долг по кредиту.

Таковы результаты исследования Национального бюро кредитных историй. По итогам второго квартала текущего года, люди в возрасте старше 60 лет задержали выплаты по 26% займов, а россияне до 25 лет — всего 8,5%.

При этом, как сообщил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий, молодежи проще найти дополнительный заработок для возвращения долгов. Несмотря на это, крупные банки тщательно проверяют молодых заемщиков, сообщают "Известия".