Составлен список самых богатых семей мира

Агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых семей на планете.

В лидерах с состоянием в $190,5 млрд американская семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Ее состояние агентство оценивает в 190,5 миллиарда долларов. За прошедший год Уолтоны заработали 39 миллиардов долларов.

На втором месте - семья Марс, которая контролирует одноименную компанию, наиболее известную своими шоколадными батончиками. Их совокупное состояние составляет $126,5 млрд.

Замыкают тройку с состоянием $124,5 млрд братья Чарльз и Дэвид Кохи, руководящие нефтехимической корпорацией Koch Industries.

За год общее состояние 25 богатейших семей мира выросло на 24% до $1,4 трлн, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, состояние российских миллиардеров за семь месяцев 2019 г. увеличилось на $36,324 млрд. Первое место среди российских олигархов занимает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитанного на основе стоимости акций компаний, принадлежащих миллиардерам, в число 500 богатейших людей мира вошли 22 россиянина.

Михельсон, занимающий первое место, увеличил свое состояние на $5,71 млрд, до $25,1 млрд. Вторую строчку занял основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин: его состояние увеличилось на $3,29 млрд до $22,9 млрд. В тройку вошел бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,1 млрд.