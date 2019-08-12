Робота Федора поместили на космический корабль "Союз"
Робот Федор, который полетит на орбиту, размещен на корабле "Союз МС-14" на космодроме Байконур.
Фотографии с места события были опубликованы на странице робота в Twitter. "Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота", - следует из сообщения.
Уже сегодня начнутся тесты на совместимость работы систем робота с системой управления корабля, сообщает "Звезда".
Федор полетит к МКС 22 августа, а вернется - 7 сентября.
Напомним, Федор будет помогать космонавтам на МКС. Робот получил элементы искусственного интеллекта и научился "шутить и поддерживать философские беседы". Выяснилось, что Федор очень общительный и "с юмором" может поддержать любую тему разговора.
В конце июня новый экипаж МКС, которому предстоит работать с Фёдором, рассказывал о некоторых "замечаниях", возникших к работе андроида