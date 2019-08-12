Названы имена погибших сотрудников ядерного центра

Директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков сообщил имена сотрудников, которые погибли при испытаниях ракеты.

Инцидент произошел на полигоне в Архангельской области. Погибли Алексей Вьюшин, который разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение; ведущий инженер-электроник отдела Евгений Коротаев; Вячеслав Липшев, начальник научно-испытательной группы; инженер по испытаниям первой категории Сергей Пичугин; Владислав Яновский, заместитель начальника научно-испытательного отделения, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, погибших в Архангельской области сотрудников ядерного центра представят к госнаградам. В компании их назвали национальными героями и элитой Саровского ядерного центра.

Ранее Росатом выступил с заявлением по происшествию на военном полигоне ВМФ в Архангельской области. Стало известно о пяти погибших сотрудниках госкорпорации. Трое получили травмы и ожоги.

Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Причиной пожара, предположительно, стала детонация боеприпасов.

Власти Сарова объявили общегородской траур в связи с трагедией. Похороны погибших состоятся 12 августа.