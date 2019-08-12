Священника, травмировавшего ребенка, отстранили от службы

Священник игумен Фотий (Нечепоренко), которого обвинили в причинении травм годовалому ребенку во время крещения, отстранен от служения.

Как сообщает пресс-служба Гатчинской епархии Русской православной церкви, "вопрос требует самого тщательного расследования, такие вещи совершенно недопустимы".

Тем временем, игумен заявил, что не считает себя виновным, так как православная традиция велит во время крещения трижды погружать младенца в купель с головой, сообщает ТАСС.

Напомним, в Ленинградской области на священника написали заявление в полицию. Поводом для этого стало его жестокое обращение с годовалым мальчиком, которого священник травмировал во время обряда крещения.

На кадрах видеозаписи видно, как священник нервно хватает ребенка и силой окунает в купель, ребенок плачет и вырывается, но священник совершенно невозмутим. На настойчивые просьбы матери прекратить священник продолжает "таинство крещения".



