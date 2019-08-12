03 Сентября 2020
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Реанимация, скорая помощь, пожар, пострадавшие (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Автоавария с микроавтобусом в Подмосковье: пятеро погибших

В Подмосковье на Рижском шоссе произошла автоавария, в которой погибли пять человек.

ДТП случилось на выезде в Тверскую область. Среди погибших - два ребенка. Еще восемь человек получили травмы, среди них также есть ребенок.

На 159-м километре Рижского шоссе столкнулись легковой, грузовой автомобили и микроавтобус.

Фура в попутном направлении столкнулась с джипом, который выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом, сообщает РИА "Новости".

Напомним, утром 10 августа пассажирский автобус слетел в кювет в Курганской области. В салоне было 47 пассажиров, пятеро были после ДТП госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.

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Автоавария с микроавтобусом в Подмосковье: пятеро погибших

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Теги: ДТП, авария, дети



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