Автоавария с микроавтобусом в Подмосковье: пятеро погибших

В Подмосковье на Рижском шоссе произошла автоавария, в которой погибли пять человек.

ДТП случилось на выезде в Тверскую область. Среди погибших - два ребенка. Еще восемь человек получили травмы, среди них также есть ребенок.

На 159-м километре Рижского шоссе столкнулись легковой, грузовой автомобили и микроавтобус.

Фура в попутном направлении столкнулась с джипом, который выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом, сообщает РИА "Новости".

Напомним, утром 10 августа пассажирский автобус слетел в кювет в Курганской области. В салоне было 47 пассажиров, пятеро были после ДТП госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.