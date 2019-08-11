В Ленинградской области на священника написали заявление в полицию после жестокого обряда крещения годовалого мальчика

В Ленинградской области на священника написали заявление в полицию. Поводом для этого стало его жестокое обращение с годовалым мальчиком, которого священник травмировал во время обряда крещения, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел в Гатчине. На кадрах видеозаписи видно, как священник нервно хватает ребенка и силой окунает в купель, ребенок плачет и вырывается, но священник совершенно невозмутим. На настойчивые просьбы матери прекратить священник продолжает "таинство крещения".

Позже стало известно, что все произошло в Мариенбургском покровском храме. Сейчас мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, в епархии женщине пообещали, что отстранят священника от службы.



