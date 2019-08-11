02 Сентября 2020
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Взрыв на полигоне под Северодвинском (2019) | Фото: youtube.com/Свобода Слова

Погибших в Архангельской области сотрудников ядерного центра представили к госнаградам

Погибших в Архангельской области сотрудников ядерного центра представят к госнаградам, об этом сообщает госкорпорация Росатом.

В компании их назвали национальными героями и элитой Саровского ядерного центра.

Ранее Росатом выступил с заявлением по происшествию на военном полигоне ВМФ в Архангельской области. Стало известно о пяти погибших сотрудниках госкорпорации. Трое получили травмы и ожоги. Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Причиной пожара, предположительно, стала детонация боеприпасов. накануне датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришёл в норму - 0,3 микрозиверта в час. Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

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Погибших в Архангельской области сотрудников ядерного центра представили к госнаградам

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Теги: ядерный центр, сотрудники, гибель, госнаграды, полигон ВМФ



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