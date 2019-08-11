В Екатеринбурге 9-летняя девочка упала в автобусе и сломала позвонок

В Екатеринбурге 9-летняя девочка получила травму в салоне автобуса.

Инцидент произошел 11 августа в 13.30 у дома №2 на улице Феофанова, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель "пазика" маршрута №64 не обеспечил постоянный контроль за движением машины и допустил падение ребенка.

"С места происшествия бригадой скорой медицинской помощи несовершеннолетняя была доставлена в 9 ДГКБ, где ей поставлен диагноз: ушиб мягких тканей и компрессионный перелом позвонка", - добавили в полиции.

Сейчас правоохранители будут выяснять причину действий водителя.