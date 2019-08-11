02 Сентября 2020
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Общество В России
Айк, щенок (2019) | Фото:vk.com страница Дмитрия Медведева &quot;Вконтакте&quot;

"Это Айк". Медведев показал щенка алабая, которого ему подарил президент Туркменистана

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев показал общественности своего питомца - щенка Айка, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов.

Видеозапись Медведев опубликовал у себя на странице в соцсети "Вконтакте".

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", - написал премьер-министр России.

На кадрах видеозаписи видно, как Айк разгуливает по резиденции, спускается с лестницы, как Медведев гуляет с ним.

Пятнистого алабая Медведев получил от главы Туркменистана в мае этого года.

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"Это Айк". Медведев показал щенка алабая, которого ему подарил президент Туркменистана

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Теги: Айк, собака, Дмитрий Медведев, подарок, Горки



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