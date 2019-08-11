02 Сентября 2020
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митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь (2019) | Фото:Федеральное агентство новостей

Роскомнадзор потребовал у компании Google убрать с YouTube рекламу незаконных массовых мероприятий

У Google потребовали срочно удалить с YouTube рекламу несогласованных и незаконных массовых мероприятий, с таким заявлением обратился Роскомнадзор, говорится на сайте ведомства.

Как отметили в Роскомнадзоре, есть информация, что владельцы YouTube-каналов покупают рекламные инструменты - "push-уведомления" с целью распространения информации о несанкционированных массовых мероприятиях.

Ведомство отметило, что такие мероприятие направлены в том числе на срыв выборов федерального и регионального значения.​

В том случае, если Google не выполнит требования надзорного ведомства, то это будет расценено как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России.

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Роскомнадзор потребовал у компании Google убрать с YouTube рекламу незаконных массовых мероприятий

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Теги: push-уведомления, Роскомнадзор, Google, YouTube, митинги



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