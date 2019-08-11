02 Сентября 2020
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Общество В России
Дмитрий Кобылкин (2019) | Фото:Накануне.RU

Кобылкин призвал увеличивать количество лесничеств для более активной борьбы с лесными пожарами

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что в России нужно увеличивать количество лесничеств - это, по его мнению, в дальнейшем скоратит число лесных пожаров в стране, пишет РИА "Новости".

Кобылкин пояснил, что в советское время была правильная система распределения лесничеств.

"Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с черными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами. Это огромные территории", - сказал министр.

Руководитель Минприроды добавил, что сейчас в России есть лесные территории, до которых невозможно добраться даже на самолете.

"Численность инспекторов нужно разгонять, нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно тушить было", - отметил Кобылкин.

Напомним, режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски. Ранее чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных. В Госдуме, между тем, потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским".

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Кобылкин призвал увеличивать количество лесничеств для более активной борьбы с лесными пожарами

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Теги: Дмитрий Кобылкин, леса, пожары, лесничества, Минприроды



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