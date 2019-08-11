В российских колледжах взамен устаревших профессий появятся новые

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что с сентября 2020 года в российских колледжах и техникумах исчезнет около 100 специальностей. По словам министра, некоторые из них уже давно не пользуются спросом у абитуриентов, другие просто устарели.

В интервью "Российской газете" Васильева рассказала, что профессии "изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "ткач" и другие уже давно не востребованы.

Вместо них в перечень сузов будут введены такие специальности, как, например, монтажник оборудования мобильной связи. В самое ближайшее время в российских колледжах будут учить на специальности "техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "аддитивные технологии" и другие.

Также Васильева отметила, что хорошее будущее у специальности "техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".