В Екатеринбурге элитная иномарка снесла дорожное ограждение

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сакко и Ванцетти и Малышва элитный спорткар "Ауди" врезался в дорожное ограждение возле светофора, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла днем 11 августа.

По предварительным данным, водителю иномарки около 45 лет. Сообщается также, что водитель, возможно, покинул место ДТП. Сейчас его розыском занимается полиция города.

В ГИБДД информацию пока не комментируют.

Известно, что пострадавших среди пешеходов нет.