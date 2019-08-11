В США заявили, что в случае вооруженного столкновения с Россией американские корабли за считанные часы пойдут ко дну

Американский военный эксперт Лайл Голдстайн заявил, что в случае вооруженного конфликта между кораблями России и Сша в Черном море последние однозначно проиграют битву, пишет "Взгляд".

По мнению эксперта, в США пока не понимают всей серьезности таких возможных военных маневров.

"Нетрудно представить себе войну между США и Россией. Конфликт может начаться из-за корабля США или НАТО, который может подорваться на мине, оставшейся в море со времен Второй мировой войны", - отметил Голдстейн.

Аналогичного мнения придерживаются и российские специалисты.