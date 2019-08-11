На Зеленского работала лоббистская компания из США

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о своей работе в пользу нового украинского президента Владимира Зеленского во время предвыборной кампании. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки".

Соглашение было подписано 3 апреля, то есть сразу после первого тура президентских выборов, и официально закрыто 21 мая, то есть сразу после инаугурации. Стороной контракта был указан "Владимир Зеленский - Слуга народа, при посредничестве Маркуса Коэна". За свои услуги компания получила $60 тыс. плюс почти $10 тыс. за расходы, включая рестораны, такси и т.п.

Отчет о работе на Зеленского опубликован по законам США, которые регулируют деятельность иностранных агентов: если деньги поступали из-за рубежа, то компания обязана публиковать контракты и отчеты об их выполнении.

В отчете указано, что оказывались услуги по организации пиара и встреч с правительством в Вашингтоне, экспертами, американскими СМИ.

Согласно опубликованным данным, люди Зеленского нанесли визит в США 15-17 апреля. Наибольшие расходы при этом вызвали услуги переводчиков, а также посещение ресторана BIT Steak.

Лоббисты работали с сенатором от штата Огайо Робом Портманом, который 30 мая посетил Киев. Также сообщается о проведенных встречах в Госдепе, Центре стратегических и международных исследований, Центре Карнеги, офисе конгрессмена Брендона Бойла, Совете по национальной безопасности и встрече-экскурсии в Белом доме.

Примечательно, что недавно в Трускавце Зеленский заявил, что он никогда не пользовался услугами лоббистов.

"Мне не нужно лобби, вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил. Я этого не делал, мне это нужно, я никому никакой копейки не платил", - оправдывался Зеленский.

18 апреля "команда Зеленского" заявила, что не контактировала ни с какими лоббистами, а принципиальная позиция самого Зеленского, в отличие от старых политиков, заключается в том, что не будет никаких подковерных договоренностей.

При этом на недавний запрос о работе с Signal Group Consulting в офисе президента отвечать отказались. Адвокат Маркус Коэн стал утверждать, что решил сам нанять лоббистскую кампанию в США и даже за свой счет. Хотя в контракте ясно указано, что он представлял интересы Владимира Зеленского. Поэтому слова последнего не очень убедительны. В свете обнародованных данных его имидж как "слуги народа" приобретает иной смысл. Какому же народу он служит?