ВСУ направили к границе ДНР снайперов, разрешив им стрелять по мирному населению

ВСУ направила к границам ДНР своих снайперов, разрешив им стрелять по мирным гражданам, об этом "Донецкому агентству новостей" рассказал глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, такая установка противоречит договору о перемирии.

Безсонов отметил, что снайперам дана команда самостоятельно выбирать цель для поражения.

"Целью может стать и член "вооруженных формирований", и гражданское лицо", - отметили в ВСУ.