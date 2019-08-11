02 Сентября 2020
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Политика В России Москва
митинг 10 августа, москва, оппозиция,погромы, машины разбитые (2019) | Фото:скрин, соцсети

Оппозиционные активисты учинили разгром на улицах столицы, испугав москвичей

Неадекватные представители либеральной тусовки устроили настоящие погромы и беспорядки в Москве после того, как закончился концерт на проспекте Сахарова. Смутьянов особо не заботило, что при этом страдают жители столицы, за права которых они якобы борются. Они разбивали стёкла автомобилей, разбрасывали дымовые шашки и вообще создавали разного рода неудобства для движения транспорта и москвичей.

После того, как на проспекте Сахарова завершился митинг, больше похожий на рэп-вечеринку, горстка активистов вняла призывам юристки т.н. ФБК Любови Соболь «мирно прогуляться по Москве». Только вот от «мирной прогулки» в этом мероприятии не было ничего: либералы уже в который раз продемонстрировали своё наплевательское отношение к законам и москвичам, устроив беспорядки с повреждением имущества незаинтересованных жителей столицы.

Бунтари блокировали движение транспорта, выходя на проезжую часть, а также распугивали граждан дымовыми шашками. По словам очевидцев, после своей прогулки активисты оставили повреждённые автомобили с разбитыми стёклами.

митинг 10 августа, москва, оппозиция,погромы, машины разбитые(2019)|Фото:скрин, соцсети

Судя по характеру повреждений, хулиганы бросались в автомобили камнями. Вот оно – улучшение жизни в столице, за которое ратуют либералы.

Напомним, митинг-концерт организовали для москвичей сторонники блогера Алексея Навального. Они отчаянно пытались созвать жителей столицы на протест и даже не поскупились оплатить выступление популярных артистов. Но это не помогло спасти ситуацию: на митинг пришли подростки, которым выборы в Мосгордуму вообще до лампочки. И уж тем более им не было никакого дела до несостоявшихся выдвиженцев, которые не смогли стать зарегистрированными кандидатами из-за сдачи фальшивых подписей в избирком. Они пришли потусоваться и послушать своих кумиров: рэперов Face, Кровосток и Oxxximiron.

Примечательно, что по официальным данным МВД митинг-концерт посетили порядка 20 000 человек. Но только 30% из них были москвичами. На вечеринку «пачками» свозили жителей других регионов для придания масштабности событию. По словам очевидцев, публика присутствовала своеобразная: ЛГБТ-активисты, пьяницы «бездомного вида», цыгане и украинцы с флагами, которые с трудом понимали, что вообще происходит и зачем их сюда привезли.

Сразу после концерта люди стали расходиться. Лишь горстка активистов откликнулась на призывы Любови Соболь и Ко «мирно прогуляться по Москве», которые были опубликованы в соцсетях. Именно эти дебоширы и стали зачинщиками беспорядков и погромов. Но полиция оперативно реагировала на нарушения и задерживала хулиганов. По последним данным ГУВД Москвы, во время «прогулки» были задержаны 136 человек.

Ко всему прочему, сегодня появилась информация о том, что Любовь Соболь вновь привлекли к ответственности за нарушение КоАП РФ по статье 20.2 – повторное нарушение организации и проведения митинга. Этот протокол имеет отношение к акции, организованной навальнистами в Москве 3 августа. Сейчас дело готовится для передачи в суд.

У Соболь есть все шансы оказаться за решёткой: уголовное дело по статье 212.1 УК РФ может быть возбуждено при наличии трёх протоколов, составленных по статье 20.2 КоАП РФ.

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Оппозиционные активисты учинили разгром на улицах столицы, испугав москвичей

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Теги: митинг 10 августа, москва, оппозиция, погромы, машины разбитые, выборы в мосгордуму



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Развитие сюжета:

Ранее 12.08.2019 05:55 Мск Прошедший митинг в Москве стал самым массовым за последние годы

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