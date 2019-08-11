В Сургуте местные жители считают, что виновником аварии с тремя трупами признали не того водителя

В Сургуте местные жители недовольны решением местных правоохранителей.

Ночью 14 июля этого года на Энергетиков произошла смертельная авария, в которой погибли трое молодых людей. 20-летний водитель "Лексуса" выезжал с прилегающей территории - в это время по дороге несся "БМВ", за рулем которого был пьяный водитель.

Водитель "БМВ", увидев "Лексус", попытался уйти от столкновения, но вылетел на газон и перевернулся.

Сейчас водителю "БМВ", который ехал на красный свет, грозит лишь два года в колонии, а вот водителю "Лексуса" хотят "вкатить" 7 лет тюрьмы.

Местные жители, как пишет Mash, собирают петицию, так как не согласны с таким решением.