02 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
проблесковый маячок, полиция, гибдд (2018) | Фото:Накануне.RU

В Сургуте местные жители считают, что виновником аварии с тремя трупами признали не того водителя

В Сургуте местные жители недовольны решением местных правоохранителей.

Ночью 14 июля этого года на Энергетиков произошла смертельная авария, в которой погибли трое молодых людей. 20-летний водитель "Лексуса" выезжал с прилегающей территории - в это время по дороге несся "БМВ", за рулем которого был пьяный водитель.

Водитель "БМВ", увидев "Лексус", попытался уйти от столкновения, но вылетел на газон и перевернулся.

Сейчас водителю "БМВ", который ехал на красный свет, грозит лишь два года в колонии, а вот водителю "Лексуса" хотят "вкатить" 7 лет тюрьмы.

Местные жители, как пишет Mash, собирают петицию, так как не согласны с таким решением.

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В Сургуте местные жители считают, что виновником аварии с тремя трупами признали не того водителя

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Теги: Сургут, авария, трупы, пьяный, водитель, ДТП



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