На Украине заявили, что Путин должен был согласовать с Киевом свою "байкерскую" поездку в Крым

Официальная позиция МИД Украины - президент России Владимир Путин должен был согласовать с украинскими властями свою поездку в Крым. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава российского государства 10 августа приехал в Крым на мотоцикле. Во время мероприятия российского президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Президент на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков" и поздравил байкерский клуб с 10-летием.

На сайте МИДа Украины говорится, что "поездка Путина, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения должностными лицами РФ временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".