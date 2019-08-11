02 Сентября 2020
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Общество Московская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

В Подмосковье женщине, чтобы выплатить 2 млрд рублей долгов, потребуется 259 тысяч лет

В Московской области суд вынес решение, согласно которому местная жительница обязана выплатить долг в размере 2 млрд руб. за 259 тыс лет.

Абсурдная ситуация возникла после того, как женщина пришла на собеседование в фирму, чтобы устроиться туда курьером. На встрече работники организации дали доверчивой гражданке подписать некоторые документы. Женщина не обратила на это внимания. На самом деле она подписала свое согласие на то, что стала руководителем фирмы-однодневки. После этого сотрудники взяли в банке кредит на $32 млн и обанкротили организацию.

Как пишет издание "Подмосковье сегодня", женщина работает в сфере ЖКХ и получает 15 тыс. руб. в месяц. На погашение долга из этой суммы каждые 30 дней теперь будут удерживать 7,5 тыс. руб.

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В Подмосковье женщине, чтобы выплатить 2 млрд рублей долгов, потребуется 259 тысяч лет

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Теги: суд, судебные приставы, долги, женщина, ЖКХ, Подмосковье



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