02 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Названа предварительная причина ДТП с участием пассажирского автобуса в Курганской области

Предварительная причина аварии с участием пассажирского автобуса под Куртамышом - техническая неисправность машины, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Напомним, утром 10 августа пассажирский автобус слетел в кювет в районе Куртамыша. В салоне было 47 пассажиров, пятеро были после ДТП госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.

В прокуратуре Курганской области ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 264 УК РФ.

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Названа предварительная причина ДТП с участием пассажирского автобуса в Курганской области

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Теги: автобус, Куртамыш, авария, пассажиры, ДТП



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