В Челябинской области столкнулись два автобуса, перевозившие детей

Сегодня вечером в Челябинской области произошло ДТП с участием двух автобусов, перевозивших детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Инцидент произошел около 16.00 в районе СНТ "Локомотивный 2".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, водитель одного из автобусов, который ехал в составе организованной колонны, в сопровождении ДПС, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом, который ехал впереди.

В результате трое дете - две девочки 2009 года рождения и мальчик 2007 года рождения, получили легкие травмы, ушибы.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.