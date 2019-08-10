На митинге оппозиции 10 августа собрались бомжи и фрики со всей Москвы

На митинге либеральной оппозиции на проспекте Сахарова сегодня можно было встретить много странных персонажей. Например, цыган, ЛГБТ-активистов, трансвеститов.

Мотивом для организации подобных массовых сборищ является отказ в регистрации оппозиционным кандидатам в Мосгордуму из-за бракованных подписных бланков. После этого по Москве прокатилась волна незаконных акций, которые постоянно сопровождаются задержаниями активистов и провокаторов.

Прошедший 10 августа согласованный митинг-концерт прошел в привычном для русофобов-оппозиционеров ключе. Мероприятие превратилось в настоящее шоу. На сцене стали появляться лидеры либеральной «тусовки», хотя толпа ожидала увидеть своих кумиров из числа артистов. Стоит сказать, что среди приглашенных звезд были и рэперы, часто пропагандирующие наркотики и убийства. Соответственно, на акцию подтянулся маргинальный слой общества, среди которых было множество пьяниц, бездомных, геев и прочих фриков.

Среди митингующих каким-то образом оказались даже темнокожие люди их далекой Ямайки. Они пришли на акцию поддержать права чернокожих, даже не имея понятия о цели мероприятия.

Не обошелся митинг и без украинских активистов, в последнее время ставших «завсегдатаями» оппозиционных протестных акций. Провокаторы специально принесли флаг Украины, чтобы спровоцировать толпу.

Бездомные добавляли особый антураж митингу.

Если список приглашенных артистов не впечатлял искушенного слушателя, для таких было организовано отдельное выступление цыган с песенно-музыкальным шоу.

В Петербурге наблюдалась схожая картина. На улицы Северной столицы 10 августа вышли эпатажные персонажи, привлекая внимание прессы и демонстрируя солидарность с московской акцией.

Пока протестная активность в самом разгаре, зачинщики этих процессов находятся под административным арестом за организацию незаконных митингов. Ответственности в виде заключения под стражу удалось избежать лишь Любови Соболь. Тем не менее, суд оштрафовал ее за трехкратное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ. Общая сумма штрафов – 630 000 рублей. Она же проходит по уголовным делам, возбужденным по статьям 141 и 212 статьям УК РФ.

Сегодня Любовь Соболь снова была задержана после обращения в полицию Дениса Шендеровича – одного из организаторов митинга на проспекте Сахарова в Москве. Он заявил, что юрист так называемого «ФБК» готовила провокации после окончания согласованной части протестной акции.