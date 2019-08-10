02 Сентября 2020
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Политика В России Москва
митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь, лгбт (2019) | Фото:ФАН

На митинге оппозиции 10 августа собрались бомжи и фрики со всей Москвы

На митинге либеральной оппозиции на проспекте Сахарова сегодня можно было встретить много странных персонажей. Например, цыган, ЛГБТ-активистов, трансвеститов.

митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь(2019)|Фото:Федеральное агентство новостей

Мотивом для организации подобных массовых сборищ является отказ в регистрации оппозиционным кандидатам в Мосгордуму из-за бракованных подписных бланков. После этого по Москве прокатилась волна незаконных акций, которые постоянно сопровождаются задержаниями активистов и провокаторов.

Прошедший 10 августа согласованный митинг-концерт прошел в привычном для русофобов-оппозиционеров ключе. Мероприятие превратилось в настоящее шоу. На сцене стали появляться лидеры либеральной «тусовки», хотя толпа ожидала увидеть своих кумиров из числа артистов. Стоит сказать, что среди приглашенных звезд были и рэперы, часто пропагандирующие наркотики и убийства. Соответственно, на акцию подтянулся маргинальный слой общества, среди которых было множество пьяниц, бездомных, геев и прочих фриков.

митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь, лгбт(2019)|Фото:ФАН

митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь, лгбт(2019)|Фото:ФАН

Среди митингующих каким-то образом оказались даже темнокожие люди их далекой Ямайки. Они пришли на акцию поддержать права чернокожих, даже не имея понятия о цели мероприятия.

митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь, негры(2019)|Фото:ФАН

Не обошелся митинг и без украинских активистов, в последнее время ставших «завсегдатаями» оппозиционных протестных акций. Провокаторы специально принесли флаг Украины, чтобы спровоцировать толпу.

скрин, RT, митинг 10 августа, украинский флаг(2019)|Фото:ФАН

Бездомные добавляли особый антураж митингу.

митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь, бомжи(2019)|Фото:ФАН

Если список приглашенных артистов не впечатлял искушенного слушателя, для таких было организовано отдельное выступление цыган с песенно-музыкальным шоу.

митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь, бомжи,цыгане,цыганочка(2019)|Фото:ФАН

В Петербурге наблюдалась схожая картина. На улицы Северной столицы 10 августа вышли эпатажные персонажи, привлекая внимание прессы и демонстрируя солидарность с московской акцией.

Пока протестная активность в самом разгаре, зачинщики этих процессов находятся под административным арестом за организацию незаконных митингов. Ответственности в виде заключения под стражу удалось избежать лишь Любови Соболь. Тем не менее, суд оштрафовал ее за трехкратное нарушение статьи 20.2 КоАП РФ. Общая сумма штрафов – 630 000 рублей. Она же проходит по уголовным делам, возбужденным по статьям 141 и 212 статьям УК РФ.

Сегодня Любовь Соболь снова была задержана после обращения в полицию Дениса Шендеровича – одного из организаторов митинга на проспекте Сахарова в Москве. Он заявил, что юрист так называемого «ФБК» готовила провокации после окончания согласованной части протестной акции.

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На митинге оппозиции 10 августа собрались бомжи и фрики со всей Москвы

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Теги: митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь, бомжи, цыгане, лгбт



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