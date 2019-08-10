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Владимир Путин, байкерский клуб Ночные волки (2019) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Путин приехал на байк-шоу "Ночных Волков" на мотоцикле "Урал"

Президент России Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков", который прошел сегодня в Севастополе, сообщает ТАСС.

По информации издания, глава государства прибыл на площадку в компании лидера клуба Александра "Хирурга" Залдостанова. Президент поздравил байкерский клуб "Ночные волки" с 10-летием.

"Очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию, начатую 10 лет назад. Я уже не говорю про то, что это хорошее место. Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает любителей техники, любителей мотоциклов, и все, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине", - обратился президент к байкерам.

Владимир Путин, байкерский клуб Ночные волки(2019)|Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Мне приятно, что такие мужественные, крутые ребята, подают пример молодым людям в нашей стране", - добавил глава государства.

Байкеры подарили Путину компакт-диск с фильмом "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу. По словам "Хирурга", видео посвящено главе государства. Также мотоциклисты вручили Владимиру Путину байкерский головной убор - вязанную шапочку.

Президент поблагодарил байкеров за дары и пожал на прощание руки собравшихся у сцены мотоциклистов.

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Путин приехал на байк-шоу "Ночных Волков" на мотоцикле "Урал"

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Теги: Владимир Путин, байкерский клуб Ночные волки



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