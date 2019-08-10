01 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
митинг допускай, верните москве выборы (2019) | Фото: Накануне.RU

Дудь и Оксимирон посетили митинг, на котором протестующие потребовали отставки Собянина

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция "Вернем себе право на выборы", передает корреспондент Накануне.RU. Митинг был организован незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму, среди них - член партии "Яблоко" Елена Русакова, Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович.

По данным "Белого счетчика", на акцию вышли 49,9 тыс. человек, пресс-служба столичного главка МВД оценила численность митинга в 15 тыс. человек. В ходе акции задержано 23 человека, по данным ОВД-Инфо.

митинг допускай, верните москве выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг допускай, верните москве выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

Люди стояли с плакатами: "Я в бешенстве", "Допускай", "Верните выборы в Москве", "Право за голос = право за жизнь", "За что вы так с нами?!". Среди участников, помимо сторонников Навального, члены партий КПРФ, Российское социалистическое движение, в компании с представителями "ЛГБТ-сообщества". На Сахарова есть также те, кто пришел поддержать задержанных по "московскому делу".

"Я возмущен разгоном мирных акций, когда люди в полной амуниции избивают людей, которые пришли выразить протест. Мы готовы требовать соблюдения своих прав, и это делать надо не раз в год, а каждую неделю, как сейчас", - рассказывает молодой человек по имени Георгий. Он держит плакат: "Этот дождь не смоет позор с тех, кто избивает и бросает в тюрьмы мирных людей".

митинг допускай, верните москве выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг допускай, верните москве выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

Чуть дальше стоит девушка с плакатом "Я в бешенстве". Она поясняет: "Власти думают, что люди тупые, что люди ничего не понимают, мы марионетки, которыми можно управлять. Я ходила на Болотную, участвовала в акциях в память о Борисе Немцове".

На сцене выступили Людмила Улицкая, Леонид Парфенов, Юрий Дудь, Илья Азар, Данила Поперечный. Рэпер Оксимирон пришел в футболке с надписью: "Свободу Егору Жукову", выступили Face и группа IC3PEAK.

"Главный лозунг для меня лично "Отпускай!"" — говорит со сцены Сергей Смирнов. Собравшиеся повторяют за ним. На сцене выступает рэпер Face, девушка неподалеку прыгает на месте и кричит: "Это не развлечение!".

митинг допускай, верните москве выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг допускай, верните москве выборы(2019)|Фото: Накануне.RU

Тем временем на сцене выступает Алексей Полихович, задержанный по "Болотному делу". Он выкрикивает "Дети ментов ненавидят ментов", "Они ***** (оборзели)". Толпа скандирует за ним. За сценой оцепление ОМОН. После Алексея выступила группа IC3PEAK.

Один из выступающих, челябинец Борис Золотаревский, предложил толпе "прогуляться" после митинга к зданию Администрации президента, после этого его задержали. Кто-то кинул дымовую шашку в мусорный бак.

В конце митинга звучит резолюция: участники требуют прекращения уголовных преследований участников несанкционированных митингов, освобождения арестованных, регистрации кандидатов от оппозиции, а также отставки председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и мэра Москвы Сергея Собянина.

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Дудь и Оксимирон посетили митинг, на котором протестующие потребовали отставки Собянина

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Теги: Юрий Дудь, отпускай, допускай, митинг в москве



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