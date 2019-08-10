01 Сентября 2020
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курган (2014) | Фото: Накануне.ru

В регионах УрФО прошли "пикеты солидарности" с Москвой

В городах Уральского федерального округа сегодня прошли "пикеты солидарности с Москвой" организаторами которых стали региональные штабы Навального, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Екатеринбурге акция прошла в сквере Большакова, на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. Участниками мероприятия стали около 70 человек. Как сообщают организаторы, "пикет прошел мирно, полиция никого не задерживала".

пикет солидарности с Москвой, 10 августа, Екатеринбург(2019)|Фото: vk.com/dopuskay_ekb

В курганском центральном парке культуры и отдыха на пикет вышли 40 человек. Отметим, что заявлено было 50.

"Плюс многие люди останавливались, задерживались, чтобы посмотреть. Проходимость была большая, потому что парк культуры и отдыха, выходной день", - сообщил организатор Алексей Шварц.

курган(2014)|Фото: Фото: Накануне.ru

Сотня либеральных активистов вышла на пикет на площадь Борцов революции в Тюмени. На протестном мероприятии выступили местные активисты, которые критиковали "строй, установившейся у стране" и призвали к смене власти. Также в небо были запущены воздушные шары с портретом председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

пикет в поддержку кандидатов недопущенных до выборов в Мосгордуму, штаб Навального, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

В Челябинске активистам не удалось согласовать массовое мероприятие, там оппозиция провела серию одиночных пикетов у памятника "Нулевая верста", расположенного по ул. Кирова, 161а.

одиночные пикеты в Челябинске, пикет солидарности с Москвой(2019)|Фото: vk.com/vladimirpokonin

Добавим, что протестные мероприятия состоялись сегодня в 35 городах страны. Самая крупная акция была в Москве. Сегодня на проспекте Академика Сахарова прошел митинг, участниками которого стали тысячи человек.

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В регионах УрФО прошли "пикеты солидарности" с Москвой

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Теги: пикет солидарности с Москвой, 10 августа, штаб навального, протест



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