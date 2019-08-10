Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на тушение лесных пожаров

Правительство РФ приняло решение о выделении Рослесхозу, Минобороны и МЧС РФ средств из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров. Информация об этом опубликована на сайте кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги пойдут на тушение пожаров в Сибири и Дальневосточном федеральном округе.

Сообщалось, что правительство РФ направит на тушение лесных пожаров сумму в 6 млрд рублей. Средства будут выделены из резервного фонда.

МЧС провело анализ и выяснило, что главной причиной возгораний были не сухие грозы, а человеческий фактор. Большая часть природных пожаров в Сибири возникала вблизи дорог, это указывает на неосторожное обращение с огнем как основную причину возгораний.

Напомним, в России горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и в Якутии.

Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке.

Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

Ранее, напомним, чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных.

В Госдуме, между тем, потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским".