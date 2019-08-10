01 Сентября 2020
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беспилотник (2019) | Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

Украина и Турция создали совместное предприятие по производству оружия

Украинское ГП "Укрспецэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома", и турецкая Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.
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Там отмечают, что это сулит большие возможности в деле серийного производства нового вооружения для армии. Одним из первых проектов станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения, который сможет вести детальную разведку с большой высоты, часами находиться в воздухе, развивать большую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного оружия.

На днях украинский президент Владимир Зеленский совершил визит в Турцию, где встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и экуменическим патриархом Варфоломеем.

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Украина и Турция создали совместное предприятие по производству оружия

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Теги: Украина, Турция, оружие



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