Украина и Турция создали совместное предприятие по производству оружия

Украинское ГП "Укрспецэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома", и турецкая Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Там отмечают, что это сулит большие возможности в деле серийного производства нового вооружения для армии. Одним из первых проектов станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения, который сможет вести детальную разведку с большой высоты, часами находиться в воздухе, развивать большую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного оружия.

На днях украинский президент Владимир Зеленский совершил визит в Турцию, где встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и экуменическим патриархом Варфоломеем.