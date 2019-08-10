Любовь Соболь задержали: на согласованный митинг в Москве она не попадет

В эти минуты в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. Ожидается, что его участниками станут 100 тыс. человек. На время проведения протестной акции по Каланчевской улице временно ограничено движение автотранспорта.

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Охрану порядка на протестной акции обеспечивают сотрудники Росгвардии и полиции. Протестующие проходят на митинг через рамку металлоискателей. По данным полицейских, по состоянию на 15.00 по московскому времени, к акции присоединились15 тыс. человек.

Отметим, что в столице сегодня льет дождь. На мероприятие люди проходят в дождевиках и с зонтиками. В МВД сообщают о том, что "начался отток участников".

Добавим, что юрист ФБК Любовь Соболь, которую ранее не допустили до участия в выборах в Мосгордуму, участие в митинге принимать не будет. Стало известно о ее задержании.

"К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Полицейские напомнили участникам акции о необходимости соблюдать закон и не допускать нарушений общественного порядка.

Митинг продлится до 16.00.

Акции протеста проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Также пикет либеральных активистов в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в московскую гордуму прошел в Тюмени, Екатеринбурге и Кургане.

В Челябинске активистам не удалось согласовать массовое мероприятие, там оппозиция выходит на одиночные пикеты.