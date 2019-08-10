В родной для Собянина Тюмени сторонники Навального провели акцию в поддержку московской оппозиции

В Тюмени прошел санкционированный пикет либеральных активистов в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в московскую гордуму.

Всего на площади Борцов революции собралось чуть больше ста молодых человек с государственными флагами и плакатами.

Как передает корреспондент Накануне.RU, организатор митинга, глава штаба Навального в Тюмени Иван Востриков сообщил своим сторонникам, что "власть установила в стране непреодолимые барьеры на выборах" и поэтому "ситуацию нужно менять", затем митингующие завели речевку: "допускай, а не сажай".

На протестном мероприятии выступили местные активисты, которые критиковали "строй, установившейся у стране" и призвали к смене власти. Также в небо были запущены воздушные шары с портретом председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Отметим, что ранее штаб опального либерального политика на свои митинги в Тюмени собирал около тысячи человек.

Примечательно, что сотрудников полиции на охране пикета почти не было, а в основном за протестующими приглядывало несколько человек в штатском.

Добавим, что аналогичные пикеты были согласованы и проходят также в Екатеринбурге и Кургане. А в Челябинске активистам не удалось согласовать массовое мероприятие, там оппозиция выходит на одиночные пикеты.

Напомним, власти Москвы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова. Он состоится сегодня. Ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.