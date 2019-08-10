01 Сентября 2020
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пикет в поддержку кандидатов недопущенных до выборов в Мосгордуму, штаб Навального, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

В родной для Собянина Тюмени сторонники Навального провели акцию в поддержку московской оппозиции 

В Тюмени прошел санкционированный пикет либеральных активистов в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в московскую гордуму.

Всего на площади Борцов революции собралось чуть больше ста молодых человек с государственными флагами и плакатами.

Как передает корреспондент Накануне.RU, организатор митинга, глава штаба Навального в Тюмени Иван Востриков сообщил своим сторонникам, что "власть установила в стране непреодолимые барьеры на выборах" и поэтому "ситуацию нужно менять", затем митингующие завели речевку: "допускай, а не сажай".

пикет в поддержку кандидатов недопущенных до выборов в Мосгордуму, штаб Навального, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

пикет в поддержку кандидатов недопущенных до выборов в Мосгордуму, штаб Навального, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

На протестном мероприятии выступили местные активисты, которые критиковали "строй, установившейся у стране" и призвали к смене власти. Также в небо были запущены воздушные шары с портретом председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

пикет в поддержку кандидатов недопущенных до выборов в Мосгордуму, штаб Навального, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

пикет в поддержку кандидатов недопущенных до выборов в Мосгордуму, штаб Навального, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что ранее штаб опального либерального политика на свои митинги в Тюмени собирал около тысячи человек.

Примечательно, что сотрудников полиции на охране пикета почти не было, а в основном за протестующими приглядывало несколько человек в штатском.

пикет в поддержку кандидатов недопущенных до выборов в Мосгордуму, штаб Навального, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

пикет в поддержку кандидатов недопущенных до выборов в Мосгордуму, штаб Навального, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что аналогичные пикеты были согласованы и проходят также в Екатеринбурге и Кургане. А в Челябинске активистам не удалось согласовать массовое мероприятие, там оппозиция выходит на одиночные пикеты.

Напомним, власти Москвы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова. Он состоится сегодня. Ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

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В родной для Собянина Тюмени сторонники Навального провели акцию в поддержку московской оппозиции 

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Теги: пикет, выборы в Мосгордуму, штаб Навального



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Ранее 07.08.2019 12:30 Мск В родной для Собянина Тюмени штабу Навального согласовали пикет в поддержку московской оппозиции

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