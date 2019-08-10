01 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область Уральский ФО
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Прокуратура проводит проверку из-за ДТП с рейсовым автобусом под Курганом

Прокуратура Курганской области по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, надзорное ведомство проверяет перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, исполнения взятых обязательств перед пассажирами. К проверке привлечены специалисты ГИБДД и ТОГАДН региона.

По данным пресс-службы УМВД России по Курганской области, с травмами различной степени тяжести в Куртамышскую Центральную районную больницу доставлены пять человек. Двум причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, о том, что травмы получили более 10 человек.

Также в прокуратуре области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 264 УК РФ, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, сегодня утром водитель рейсового пассажирского автобуса KIA не справился с управлением и допустил съезд в кювет, из-за чего транспортное средство опрокинулось. В автобусе находились 47 пассажиров.

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Прокуратура проводит проверку из-за ДТП с рейсовым автобусом под Курганом

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Теги: автобус, авария, дтп, пострадавшие



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Ранее 21.08.2019 13:51 Мск В деятельности компании-перевозчика, чей автобус слетел в кювет под Куртамышом, найдены многочисленные нарушения
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Ранее 11.08.2019 09:23 Мск Названа предварительная причина ДТП с участием пассажирского автобуса в Курганской области

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