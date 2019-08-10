Прокуратура проводит проверку из-за ДТП с рейсовым автобусом под Курганом

Прокуратура Курганской области по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В частности, надзорное ведомство проверяет перевозчика на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, исполнения взятых обязательств перед пассажирами. К проверке привлечены специалисты ГИБДД и ТОГАДН региона.

По данным пресс-службы УМВД России по Курганской области, с травмами различной степени тяжести в Куртамышскую Центральную районную больницу доставлены пять человек. Двум причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, о том, что травмы получили более 10 человек.

Также в прокуратуре области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 264 УК РФ, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, сегодня утром водитель рейсового пассажирского автобуса KIA не справился с управлением и допустил съезд в кювет, из-за чего транспортное средство опрокинулось. В автобусе находились 47 пассажиров.