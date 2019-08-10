01 Сентября 2020
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Алла Вербер (2019) | Фото:instagram.com/verberalla

Fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась от менингококковой инфекции

Представители fashion-директора ЦУМа, вице-президента компании Mercury Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение от команды Аллы Вербер опубликовано на ее странице в Instagram "для того, чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ". Из него следует, что причиной смерти светской дамы стал менингококковый сепсис.

"Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким", - говорится в посте.

Также сообщается что похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, в городе Торонто, 14 августа.

Отметим, что менингококковый сепсис - самая тяжелая форма менингококковой инфекции, быстро развивающаяся и опасная для жизни.

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Fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась от менингококковой инфекции

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Теги: алла верберг, причина смерти, цум, похороны



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