01 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Ингушетии на заправке произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Ингушетия.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Сунжа. Примерно в 22.45 на автозаправке по ул. Свердлова произошел взрыв с последующим возгоранием.

По информации регионального МЧС, загорелась станция технического обслуживания. Площадь пожара составила 652 "квадрата". Пожарные подразделения были на месте через минуту. Локализовать огонь удалось в 23.25, ликвидировать - в 23.30. В тушении были задействованы 28 человек и восемь единиц техники.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Они были доставлены в Сунженскую ЦРБ. В следственном комитете отмечают, что точное количество пострадавших уточняется.

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В Ингушетии на заправке произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело

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Теги: заправка, взрыв, АЗС, пожарные, уголовное дело



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