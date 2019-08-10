Киев заявил, что для "Эха Москвы" двери закрыты

Член украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что Украина не даст разрешения на открытие украинского филиала радиостанции "Эхо Москвы".

Как сообщало Накануне.RU, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, приехавший на Украину, сказал, что хотел бы открыть там бюро радиостанции, если бы не языковые квоты. Он выразил надежду, что новая Рада пересмотрит закон о квотах в эфире. Это вызвало протест некоторых украинских деятелей, которые заявили, что не пустят таких врагов, как Венедиктов.

Костинский подчеркнул, что "двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты".

А украинская "правозащитница" Ольга Решетилова даже предложила упрятать Венедиктова в тюрьму для пополнения "обменного фонда".

"Дополнительные граждане РФ в украинских тюрьмах нам не помешают", - написала она.

Венедиктов приехал на Украину уже второй раз этим летом и сфотографировался на фоне здания СБУ. Однако, судя по реакции, на Украине ему вряд ли разрешат открыть филиал.