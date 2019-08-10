Киев заявил, что для "Эха Москвы" двери закрыты

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
(2017) | Фото: https://vk.com/drugoross

Киев заявил, что для "Эха Москвы" двери закрыты

Член украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что Украина не даст разрешения на открытие украинского филиала радиостанции "Эхо Москвы".

Как сообщало Накануне.RU, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, приехавший на Украину, сказал, что хотел бы открыть там бюро радиостанции, если бы не языковые квоты. Он выразил надежду, что новая Рада пересмотрит закон о квотах в эфире. Это вызвало протест некоторых украинских деятелей, которые заявили, что не пустят таких врагов, как Венедиктов.

Костинский подчеркнул, что "двери Нацсовета для него и его "дорогих друзей" точно будут закрыты".

А украинская "правозащитница" Ольга Решетилова даже предложила упрятать Венедиктова в тюрьму для пополнения "обменного фонда".

"Дополнительные граждане РФ в украинских тюрьмах нам не помешают", - написала она.

Венедиктов приехал на Украину уже второй раз этим летом и сфотографировался на фоне здания СБУ. Однако, судя по реакции, на Украине ему вряд ли разрешат открыть филиал.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Киев заявил, что для "Эха Москвы" двери закрыты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Эхо Москвы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети