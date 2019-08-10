Тюменец открыл огонь по сотрудникам Росгвардии и ранил одного из них

Сегодня ночью в Тюмени вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Один из стражей порядка получил ранения, но, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, его жизнь вне опасности.

Инцидент произошел примерно в 00.30 на ул. Интернациональной. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области заметил подозрительного мужчину возле одного из домов. При приближении росгвардейцев, мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия. Для задержания злоумышленника сотрудники Росгвардии применили табельное оружие, задержали и обезоружили нападавшего.

Им оказался мужчина 1970 г. рождения. С ранением ног он был доставлен в больницу. Брошенным предметом оказался рюкзак. Его обследовали сотрудники инженерно – технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области.