Число пострадавших под Ачинском продолжает расти

Число пострадавших при новых взрывов под Ачинском возросло до 12. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Все пострадавшие - взрослые жители деревни Каменки. Госпитализированы четверо. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести. Восемь человек получили медицинскую помощь в приемном покое Ачинской районной больницы. Им госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в пресс-службе краевого минздрава сообщили, что в понедельник жители поселка Каменка смогут пройти полное комплексное обследование и проверить свое состояние здоровья после произошедшего чрезвычайного происшествия. В поселке с 12 по 15 августа будет работать передвижной ФАП. Жители смогут получить первичную медико-санитарную помощь и проконсультироваться с врачами: терапевтом, неврологом, оториноларингологом, офтальмологом. Также можно будет пройти диагностические обследования: флюорографию, маммографию, ЭКГ, сдать биоматериал. Кроме того 13 по 14 августа 2019 можно будет пройти необходимые ультразвуковые диагностические исследования и получить консультацию врача-кардиолога.

В минздраве отмечают, что передвижной ФАП будет работать до восстановления стационарного.

Напомним, власти Ачинска запретили местным жителям посещать леса в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки. В настоящее время на местности работают саперы и до тех пор пока они не убедятся, что лесные территории, попадающие в зону ЧС, безопасны, от лесных прогулок лучше отказаться.

Новые взрывы в Ачинске произошли при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке.

Как сообщало Накануне.RU, первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП в Ачинске. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.

8 августа жители ближайшего к складу боеприпасов поселка Каменка вернулись в свои дома после эвакуации и снятия режима ЧС.