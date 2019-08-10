В Курганской области перевернулся автобус: есть пострадавшие

01 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область Уральский ФО
машина скорой помощи, скорая помощь (2016) | Фото: youtube.com

В Курганской области перевернулся автобус: есть пострадавшие

Сегодня утром под Курганом произошло опрокидывание рейсового пассажирского автобуса KIA. Авария произошла на 79-ом километре трассы Курган - Куртамыш.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области, информация о ДТП поступила в 9.24 по местному времени. Столкновения не было. По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления, из-за чего автобус вылетел в кювет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"В автобусе находились 47 пассажиров. Погибших нет. Пострадали более 10 человек. Точное число пострадавших пока неизвестно", - отметили в ведомстве.

проблесковый маячок, полиция, ГИБДД(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

По предварительной информации, за медпомощью обратились уже 14 человек. Известно, что среди пострадавших есть один ребенок.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Курганской области перевернулся автобус: есть пострадавшие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобус, авария, дтп, пострадавшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.08.2019 13:51 Мск В деятельности компании-перевозчика, чей автобус слетел в кювет под Куртамышом, найдены многочисленные нарушения
Ранее 12.08.2019 09:57 Мск В Зауралье задержан водитель перевернувшегося под Куртамышом автобуса
Ранее 11.08.2019 09:23 Мск Названа предварительная причина ДТП с участием пассажирского автобуса в Курганской области
Ранее 10.08.2019 13:09 Мск Прокуратура проводит проверку из-за ДТП с рейсовым автобусом под Курганом

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети