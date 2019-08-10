В Курганской области перевернулся автобус: есть пострадавшие

Сегодня утром под Курганом произошло опрокидывание рейсового пассажирского автобуса KIA. Авария произошла на 79-ом километре трассы Курган - Куртамыш.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области, информация о ДТП поступила в 9.24 по местному времени. Столкновения не было. По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления, из-за чего автобус вылетел в кювет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"В автобусе находились 47 пассажиров. Погибших нет. Пострадали более 10 человек. Точное число пострадавших пока неизвестно", - отметили в ведомстве.

По предварительной информации, за медпомощью обратились уже 14 человек. Известно, что среди пострадавших есть один ребенок.