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Происшествия Сибирский ФО
Под городом Ачинск в Красноярском крае взрываются снаряды на складах с боеприпасами (2019) | Фото: vk.com/achpod, Vitaliy Xoneryl

Власти Ачинска запрещают жителям посещать леса из-за возможных неразорвавшихся снарядов

Власти Ачинска запретили местным жителям посещать леса в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В настоящее время на местности работают саперы и до тех пор пока они не убедятся, что лесные территории, попадающие в зону ЧС, безопасны, от лесных прогулок лучше отказаться.

Отметим, что число пострадавших при новых взрывов под Ачинском возросло до 11. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на руководителя регионального главка МЧС Игоря Лисина. Еще один человек обратился за медпомощью в больнице Назарово.

Напомним, ранее сообщалось о 10 пострадавших. четверо из них были госпитализированы. Позднее один из пострадавших был переведен в военный госпиталь. Жизни людей, получивших ранения, ничего не угрожает.

По информации пресс-службы Красноярского края, в связи с новыми взрывами было принято решение эвакуировать жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка. Также власти сообщают, что взрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке.

Как сообщало Накануне.RU, первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП в Ачинске. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.

8 августа жители ближайшего к складу боеприпасов поселка Каменка вернулись в свои дома после эвакуации и снятия режима ЧС.

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Власти Ачинска запрещают жителям посещать леса из-за возможных неразорвавшихся снарядов

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Теги: взрывы под Ачинском, пострадавшие, запрет на посещение лесов, зона чс, эвакуация



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