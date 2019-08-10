Росатом выступил с заявлением по ЧП с реактивной установкой на военном полигоне

Росатом выступил с заявлением по происшествию на военном полигоне ВМФ в Архангельской области. Стало известно о пяти погибших сотрудниках госкорпорации. Трое получили травмы и ожоги.

На сайте Росатома сказано, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Случилось это в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на этой установке.

Ранее в Минобороны сообщали, что в результате инцидента два человека погибли, шесть представителей министерства и предприятия-разработчика ранены.

Выбросов вредных веществ в атмосферу после ЧП не было, радиационный фон в норме, заявляли в Минобороны.

При этом население скупало йод.