На чиновников Минлесхоза Красноярского края возбуждено уголовное дело о халатности из-за сибирских пожаров

В Красноярске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "халатность" на чиновников регионального Министерства лесного хозяйства.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Красноярскому краю, чиновники не приняли мер по ликвидации возникших лесных пожаров с 22 марта по настоящий момент.

Следователи считают, что именно по вине чиновников Минлесхоза пожары распространились на огромные территории. Также в ведомстве устанавливают точную сумму ущерба.

"Сейчас решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве", - добавили в СК.

Напомним, в Красноярске 1 августа более 2 тыс. человек вышли в сквер Космонавтов и выступили за отставку губернатора региона Александра Усса.

На сегодняшний день горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха.