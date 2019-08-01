"За сибирскую тайгу - губернатора в тюрьму!" В Красноярске более 2 тысяч человек вышли на митинг

В Красноярске более 2 тыс. человек вышли в сквер Космонавтов и выступили за отставку губернатора региона Александра Усса, пишет канал в "Яндекс. Дзен" "Протестная Россия".

Организаторы собрания - партия "Патриоты России".

Люди с лозунгами "За сибирскую тайгу, губернатора в тюрьму!", "Вы хотите качнуть свои права?", "Мы не рабы! Мы тоже хотим есть как Вы! Верните деньги за Универсиаду!", "Усс, давай до свидания!" собрались возле экрана, где показали ролик, на котором Усс обещает "качнуть права" в общении с простыми людьми, пострадавшими от наводнения в Канске.

Ранее в правительстве Красноярского края прокомментировали информацию о митинге за отставку Усса.

"В Красноярске есть специально отведенное место для тех, кто хочет обсудить общественно-политические вопросы", - отметили в правительстве края.

Напомним, на сегодняшний день горят около 3 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Самая сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха.

Чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. Однако в Госдуме потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды.

31 июля самолеты МЧС все-таки начали летать над тайгой и сбрасывать на пожары воду. После доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин дал указ Министерству обороны подключиться к борьбе с огнем.