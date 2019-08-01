В Прикамье против апелляции зоозащитников по делу о недодушенном щенке возразила прокуратура

Прокуратура Чусовского городского округа направила в Пермский краевой суд возражение против апелляции активистов по делу об убитой двумя женщинами собаке. Как говорится в документе (имеется в распоряжении редакции), доводы активистов в апелляционной жалобе не являются основаниям для отмены решения суда низшей инстанции.

"Дело было рассмотрено полно, всесторонне и объективно", - говорится в возражении прокуратуры Чусовского городского округа.

Напомним, что в Пермском крае пытаются привлечь к ответственности женщин-живодерок, выбросивших недодушенного щенка в мусорный бак. В редакцию Накануне.RU обратились активисты и хозяева приюта, из которого женщины забрали собаку. 19 июля они составили жалобу в Чусовской городской суд, в которой требуют отменить решение по отказу в возбуждении уголовного дела по жестокому обращению с щенком.

История эта длится еще с февраля 2019 года, когда в Чусовом Пермского края дети на помойке нашли умирающего щенка. Вскоре выяснилось, что задушить животное пыталась его соседка хозяйки по общежитию. Для этого женщина, удерживая собаку ногами, душила ее, пока она не потеряла сознание. Решив, что животное умерло, она отнесла его на свалку. Однако щенок еще был жив, в мусорном баке его нашли дети и отнесли к ветеринару. В больнице дали заключение, что собака получила несовместимые с жизнью травмы, в результате "предварительной механической неполной асфиксии". Врачи посоветовали застрелить щенка, что и было сделано тут же.

Активисты и хозяева приюта, узнав о случившимся, составили заявление в полицию, потребовав возбудить уголовное дело по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Правоохранители, изучив материалы и опросив участников, дело решили не открывать. В ответ активисты обратились с требованием в Пермский городской суд и потребовали отменить решение полицейских. Однако суд встал на сторону МВД. Теперь зоозащитники собираются обжаловать это решение в Пермском краевом суде.