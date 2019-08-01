Следователи готовятся предъявить обвинение уральским полицейским, "пытавшим" подростков в отделе

Следователи готовятся предъявить обвинение полицейским из Каменска-Уральского, которые якобы пытали подростков в отделе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Напомним, летом 2018 года сотрудники полиции якобы задержали трех подростков, допрашивали их в отделе четыре дня без еды и питья, а также избивали.

"В июле узнавал, как продвигается уголовное дело. Глава регионального управления СК РФ Михаил Богинский конкретизировал, что "в качестве подозреваемых допрошены четыре сотрудника полиции, в ближайшее время им планируется предъявить обвинения", - написал Альшевских в своем Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, глава полиции Каменска-Уральского, говоря о "пытках" подростков, заявлял, что это "полная ложь".