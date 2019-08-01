23 Августа 2020
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Общество Челябинская область
трасса М-5 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области начнут расширять трассу М5

Глава Челябинской области Алексей Текслер и руководитель ФКУ Упрдор "Южный Урал" Александр Лебедев обсудили стратегию развития федеральных автомобильных дорог в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В области в течение пяти лет будет реконструировано более 100 км магистралей. Глава области отметил, что обсуждал с президентом РФ проблемы развития федеральных автодорог и предложил увеличить объем финансирования на федеральные трассы.

В Челябинской области принято решение по расширению трассы М5 до четырехполосной дороги второй категории от границы с Республикой Башкортостан до Кропачева. Уже в этом году будут сданы в эксплуатацию 11 км автодороги. Работы планируется завершить в 2024 году.

Кроме того, в 2020 году начнутся работы по расширению трассы М5 в направлении Екатеринбурга с 79-го по 121-й километры.

Алексей Текслер подчеркнул, что докладывал президенту про этот участок и просил оказать содействие, поэтому он надеется, что можно будет провести работы в максимально короткие сроки.

"Прошу вас отработать этот вопрос, и по готовности тогда зафиксируем год проведения этих работ. Услышал в докладе, что 2023 - это крайний год, но я считаю, что можно сделать это раньше. Хочу сказать, что также я обсуждал этот участок дороги с министром транспорта Российской Федерации, надеюсь на позитивное решение в ближайшее время", – добавил он.

также планируется расширить трассы в направлении Кургана Р-254 и Троицка А-310.

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В Челябинской области начнут расширять трассу М5

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Теги: М-5, трасса, ремонт, реконструкция,



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