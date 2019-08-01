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Экономика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Мэрия Перми проведет круглый стол с участием депутатов и бизнесменов по отмене ЕНДВ

Администрация Перми на следующей неделе проведет круглый стол с участием депутатов Пермской городской думы, представителей малого и среднего бизнеса, экспертов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Темой круглого стола станет отмена единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). В мэрии подтвердили, что в Перми подготовлен проект соответствующего решения, который будет внесен в городскую думу для дальнейшего рассмотрения.

"На федеральном уровне принято решение об отмене с 2021 года системы ЕНВД, доходы от которой поступают в бюджеты муниципальных образований. В связи с чем плательщики ЕНВД по своему выбору перейдут на другие режимы налогообложения – либо на альтернативную систему налогообложения в виде патента, либо на упрощенную систему налогообложения или на общий режим. В Пермском крае в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить "безболезненный" для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой", - прокомментировали в пресс-службе администрации.

Напомним, отменить ЕНДВ в Перми могут уже с 1 января 2020 года.

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Мэрия Перми проведет круглый стол с участием депутатов и бизнесменов по отмене ЕНДВ

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Теги: ЕНВД, администрация Перми, законопроект, круглый стол



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