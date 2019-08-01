23 Августа 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Дмитрий Рогозин (2018) | Фото: kremlin.ru

"Землей будете торговать?": Рогозин показал Путину проект создания Национального космического центра

Российский президент Владимир Путин поддержал проект Национального космического центра, который ему продемонстрировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Центр будет создан на территории Центра Хруничева в Москве. Как сообщалось, проект строительства жилья в этом месте не был одобрен, а в начале этого года президент поручил создать на территории завода Национальный космический центр, оставшиеся площади отойдут под технопарки, научно-выставочные и деловые центры.

Застройкой займется компания "Мосинжпроект", размах новых бизнес-центров, по оценкам СМИ, будет сопоставим с "Москва-сити".

Рогозин продемонстрировал Путину эскиз, который, по его словам, полностью вписывается в проектную документацию на 250 тысяч квадратных метров.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что реализация плана Национального космического центра позволяет выйти из плана финансового оздоровления завод Хруничева к 2024 году, то есть на четыре года раньше.

А сам технопарк позволит "насытить" эту площадку компаниями, которые так или иначе связаны с Роскосмосом технологиями – микроэлектроника, механика, авиационные фирмы, пояснил Рогозин.

"Землей будете торговать?" – спросил Путин Рогозина. "Ни в коем случае", – ответил глава Роскосмоса.

Напомним, выступая с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин заявлял, что в космической отрасли пора наводить порядок: объединить основные предприятия и конструкторские бюро, создав единый аэрокосмический кластер.

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"Землей будете торговать?": Рогозин показал Путину проект создания Национального космического центра

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Теги: национальный космический центр, владимир путин, дмитрий рогозин



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