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врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

"Стандартами это запрещено, но у нас можно все": депутат рассказал об "оптимизации" в уральской больнице

В больнице уральского города Качканар проходит "оптимизация" персонала и мест. Об этом Накануне.RU сообщил депутат местной думы Габбас Даутов.

"Одних сотрудников увольняют, других переводят. В итоге специалистов по оказанию первой помощи роженицам будет слишком мало - всего два человека. Та же ситуация с койко-местами, их осталось 17. Совмещают всех больных: и онкологических, и гинекологических, и рожениц. Стандартами это запрещено, но у нас, видно, можно все в целях экономии денежных средств", - рассказал Даутов.

По словам депутата, он направил письмо министру здравоохранения с просьбой обратить внимание на данную ситуацию.

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"Стандартами это запрещено, но у нас можно все": депутат рассказал об "оптимизации" в уральской больнице

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Теги: больница, оптимизация, Качканар



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