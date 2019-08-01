"Стандартами это запрещено, но у нас можно все": депутат рассказал об "оптимизации" в уральской больнице

В больнице уральского города Качканар проходит "оптимизация" персонала и мест. Об этом Накануне.RU сообщил депутат местной думы Габбас Даутов.

"Одних сотрудников увольняют, других переводят. В итоге специалистов по оказанию первой помощи роженицам будет слишком мало - всего два человека. Та же ситуация с койко-местами, их осталось 17. Совмещают всех больных: и онкологических, и гинекологических, и рожениц. Стандартами это запрещено, но у нас, видно, можно все в целях экономии денежных средств", - рассказал Даутов.

По словам депутата, он направил письмо министру здравоохранения с просьбой обратить внимание на данную ситуацию.