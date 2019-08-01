Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на банкротство Антипинского НПЗ

Восьмой апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы компании "Трансойл" на решение о принятии к производству иска о самобанкротстве Антипинского НПЗ. Заседание состоится 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.

Перенос слушаний ставит под вопрос начало рассмотрения непосредственно иска о банкротстве. Заседание также назначено на 8 августа. Ранее оно было отложено из-за того, что материалы дела находились в апелляционном суде.

Как сообщало Накануне.RU, по заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело о хищении кредитных средств, подозреваемым по которому проходит основатель группы "Новый поток" (бывший собственник АНПЗ) Дмитрий Мазуров. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб., которые предназначались на строительство Антипинского НПЗ. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко. Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца, суд отказался отпустить бизнесмена под залог в 3 млн руб.