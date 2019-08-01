Украинский прокурор приказал "убивать всех", кто защищает с оружием Донбасс

Бывший первый замгенпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что нужно убивать всех, кто защищает ДНР и ЛНР с оружием в руках. Об этом он эмоционально высказался в эфире канала "112 Украина".

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Он сказал, что идет война против России и о мире в Донбассе нечего и говорить.

"Мы должны, как говорил Путин, мочить их там в сортирах! Они должны вылетать с нашей территории, это наша территория!" – призывал Голомша.

Ему возразила бывший и будущий депутат Рады Наталья Королевская (избранная от "Оппозиционной платформы - за жизнь").

"Кого мочить? Украинцев? Вы что предлагаете? Кого вы предлагаете убивать? Вы там были?" – возмутилась она.

"Убивать боевиков и убивать всех тех, кто взял в руки оружие против Украины! Я считаю, это нужно делать!" – не унимался Голомша.

На это Королевская ответила, что из-за такой политики "миллионы людей уехали на заработки в результате того, что вы здесь устроили".

В свою очередь, Голомша напомнил ей, что "за такую риторику существует уголовная ответственность за измену родине".

Отметим, что, по опросам, половина жителей Украины согласны на автономию ДНР и ЛНР, если это принесет мир в стране. А 59% согласны и отказаться от ДНР и ЛНР ради прекращения военного конфликта. Только 24% заявили, что хотят его продолжения до победного конца.